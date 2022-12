SHOMURODOV, Sulla punta ci sono Fiorentina e Torino

Come riporta Tuttosport, la Roma e il Sassuolo continuano la trattativa per Frattesi in giallorosso, considerando Bove come parziale indennizzo. Nella discussione è stato inserito anche l’attaccante Shomurodov che piace ad altri club di A, con Torino e Fiorentina alla finestra. Gli emiliani, però, riflettono sul fatto che l’attaccante giallorosso potrebbe intralciare l’inserimento di Pinamonti, per questo si sarebbero mostrati piuttosto freddi.