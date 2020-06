SERIE A, Fattore Covid: ora fuori casa si vince di più

La Gazzetta dello Sport, a pagina 25 dell'edizione odierna, pubblica un focus tecnico sui punti conquistati in casa e in trasferta da dopo la ripartenza. Con una sorpresa, resa possibile dalla mancanza di tifosi negli impianti, esplicitata nella titolazione: "Fattore Covid. La ripartenza porta il sorpasso. Adesso fuori casa si vince di più. Nei 4 tornei top d’Europa 37,5% di successi in trasferta e 33,3% casalinghi. Trend accentuato in Bundesliga, dati in equilibrio in Italia, Spagna e Inghilterra". La speranza - aggiungiamo noi - è che la Fiorentina già da questa sera possa sfruttare questo nuovo trend imponendosi all'Olimpico per dare una boccata d'ossigeno alla propria classifica.