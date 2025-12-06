Senza Gosens niente difesa a 4: ecco come sta il tedesco e quando torna
Le assenze condizionano le scelte di Vanoli, che rimanda la "strambata" di modulo, si legge su La Nazione. Nel corso degli ultimi giorni al Viola Park la Fiorentina ha lavora sul 4-3-1-2, ma per il tecnico non è il momento giusto. Troppo importante poter contare anche su Gosens (ad oggi indisponibile) per mettere in piedi una così grossa novità tattica, che dunque ancora non sembra essere pronta per essere battezzata.
Il terzino tedesco sta meglio, ha svolto ieri il primo mezzo allenamento con i compagni ma ancora non è in grado di riprendere a pieno l'attività agonistica. Ecco perché con ogni probabilità Vanoli si affiderà ancora al 3-5-2.
