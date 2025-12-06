Sassuolo, Grosso sicuro: la Fiorentina è di livello e non è una trappola. Gioca Volpato

La crisi viola, senza vittorie e con l'ultimo posto in classifica, sa di trappolone? Fabio Grosso si accende: «Non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato, sappiamo tante cose ed è fondamentale fare una partita piena sotto tutti i punti di vista. L'avversario è di livello, ha delle difficoltà e vuole superarle. Serve concentrarsi su se stessi, per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenerlo». Dritti al nocciolo, l'assenza di Berardi dà il via libera a Volpato: «Penso che giocherà Cristian.

Non deve convincermi, sono molto convinto delle qualità che hanno i miei ragazzi, qualcuno ha potenzialità e ciò vuol dire che questo potenziale va riempito. Ci mancherà un giocatore fortissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare un'opportunità». A riportarlo è il Corriere dello Sport.