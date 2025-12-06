Vanoli orientato sul 3-5-2 anche oggi, il Corriere dello Sport: "Davanti Gud-Kean"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport si concentra sulla gara di oggi, con Paolo Vanoli orientato a riproporre il 3-5-2 con cui ha iniziato la sua esperienza da allenatore viola post Pioli. Quindi almeno per adesso niente cambi tattici all’orizzonte, questo anche per via delle assenze a cui il tecnico dovrà far fronte tra squalifiche e infortuni vari. In difesa torna Comuzzo, al posto dello squalificato Pongracic.
Al centro del reparto si scalda Fagioli, in vantaggio nel dualismo con Nicolussi Caviglia. Al suo fianco, sulla sinistra, fiducia a Sohm. Davanti, più Gudmundsson che Piccoli a supporto di Kean. L’islandese ha la piena fiducia del tecnico, che potrebbe schierarlo dal primo minuto oggi pomeriggio.
