Kean, un leone come impegno ma deve ritrovare il gol. Per servirlo al meglio c'è Gudmundsson

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla probabile coppia d’attacco che scenderà oggi in campo. Insieme alla certezza Kean ci dovrebbe essere Gudmundsson in attacco oggi a Reggio Emilia quando la Fiorentina affronterà il Sassuolo. Anche Kean è chiamato a una sterzata. Un leone come impegno, deve ritrovare la mira della passata stagione perché soltanto due gol e tre legni non possono rispecchiare il reale valore del vice-capocannoniere dello scorso campionato e dell’attaccante della Nazionale italiana.

Possibile che a supportarlo sia Gudmundsson, per la prima volta dall’inizio in coppia con Moise da quando Vanoli è in panchina. Servire al meglio Kean è uno degli obiettivi che riguarda direttamente Gud a cui Vanoli chiede in modo molto netto di rimanere avanti, di non arretrare sulla linea di centrocampo perché altrimenti appiattisce le sue caratteristiche che invece devono essere uniche.