Il tifo risponde presente, la Repubblica-Firenze: "Maxi esodo verso Reggio Emilia"

Se la settimana era iniziata con la richiesta di aiuto, col megafono, di Dzeko ai tifosi a Bergamo, in settimana il tifo viola ha risposto presente e oggi pomeriggio alle 15 contro il Sassuolo i viola giocheranno quasi in casa, si legge su la Repubblica-Firenze. Da Firenze, dal nord, ma anche dal sud più di tremila supporters raggiungeranno Reggio Emilia per spingere Vanoli e la squadra verso la vittoria della svolta.

Ci saranno gli ultras, quelli che non mancano mai a una trasferta, ma anche tante famiglie con bambini, vogliosi adesso di scacciare lo spettro della retrocessione e di stringersi intorno ai calciatori. Le prossime partite sono da non sbagliare più per alzare la media punti e arrivare con un piglio diverso anche al mercato di gennaio. La Fiorentina non vince al Mapei da due anni, 3-1 nell’ultima giornata del campionato 2022-2023 con Italiano in panchina, il match precedente la finale di Conference a Praga contro il West Ham.