Vanoli non si nasconde, Tuttosport: "Per la Fiorentina è un mese decisivo"

Su Tuttosport si legge come la Fiorentina scenderà in campo oggi al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, consapevole che per lei inizia un nuovo campionato. Il mese di dicembre propone un filotto di partite (Sassuolo in trasferta, Verona e Udinese al Franchi e chiusura il 27 a Parma) da cui ottenere il massimo e dare una svolta alla propria stagione fin qui deludente. A certificarlo ci sono i soli 6 punti, l'ultimo posto in comproprietà con il Verona e lo zero nella casella delle vittorie.

Il 27 si tireranno le somme di un mese appunto decisivo ma serve subito un cambio di marcia già oggi. Lo ha sottolineato anche l'allenatore Paolo Vanoli in conferenza stampa. L'indisponibilità degli esterni sta facendo riflettere il tecnico viola sulla possibilità di passare già oggi alla difesa a quattro: la voglia di cambiare è tanta e ci lavora da giorni ma il momento non sembra ancora arrivato.