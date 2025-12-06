FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, totoformazione: avanti con il 3-5-2, Fagioli nel mezzo e davanti Gudmundsson

C'era qualche dubbio sull'assetto tattico che avrebbe previsto Paolo Vanoli per la sfida di oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma alla fine la sensazione è che non ci saranno rivoluzioni, niente difesa a 4 quindi. A sostenere la squadra viola ci saranno più di 3.000 supporters gigliati che cercheranno di spingere la Fiorentina alla prima vittoria in campionato.

Detto questo, Vanoli non sembra pronto a stravolgere il suo undici e ripartirà con ogni probabilità dal 3-5-2. E questa mattina anche tutti i quotidiani sono concordi, sia sull'assetto, ma anche sui calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto. In porta ci sarà De Gea e davanti a lui il trio composto da Comuzzo (al posto dello squalificato Pongracic), Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo in regia Fagioli sembra favorito su Nicolussi Caviglia e le due mezzali saranno Mandragora e Sohm.

Sulle fasce ci saranno, Dodo a destra e Parisi a sinistra. Gosens non ha recuperato e Fortini non è al 100% perché in settimana ha avuto l'influenza. Davanti dovrebbe esserci Gudmunsson insieme a Kean, solo La Nazione schiera Piccoli insieme all'ex centravanti della Juventus.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.