Fiorentina, attaccanti troppo isolati: Vanoli chiede più personalità al suo centrocampo

vedi letture

Anche su la Repubblica-Firenze si legge del possibile cambio modulo da parte della Fiorentina. Vanoli ci sta lavorando, ha sfruttato la settimana di allenamenti proprio in tal senso. 4-3-2-1 o 4-3-1-2, l'idea dell'allenatore è che sia un assetto a quattro il vestito migliore per la Fiorentina. Ma un cambio così necessita di tempo e quindi è più probabile che nel match di oggi contro i neroverdi la Fiorentina torni a schierarsi con il consueto 3-5-2, che almeno in questo momento di difficoltà garantisce qualche sicurezza in più a tutta la squadra.

Al suo centrocampo chiede più personalità nell’andare a cercare la giocata per gli attaccanti, spesso rimasti troppo isolati nell’ultima sfida contro l'Atalanta. E allora spazio a chi del lavoro di raccordo ha fatto una specialità come Albert Gudmundsson. L'obiettivo di Vanoli è chiaro: trovare i primi tre punti in un campionato fin qui maledetto, indipendentemente dal modulo impiegato.