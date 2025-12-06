A Sassuolo un esodo viola in vecchio stile: si punta ai 4.000. E poi c'è Losanna già sold-out

Alla fine potrebbero essere davvero circa 4.000 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra a Reggio Emilia. Una soglia posizionata a inizio settimana, si legge su La Nazione e probabilmente quasi puntualmente raggiunta con un''impennata di vendite di tagliandi nel pomeriggio di ieri. Il colpo d'occhio nel settore ospiti sarà di quelli da brividi e lì saranno sistemati in 3.200, ma ci saranno anche diversi centinaia di tifosi presenti negli altri settori, specialmente in Tribuna Est Centrale e in quella Laterale.

Ma non è finita qui, i tifosi viola guardano anche oltre. Per esempio a Losanna, trasferta per la quale c'è stata grandissima richiesta fin da subito e in poche ore sono stati infatti polverizzati i 600 biglietti disponibili per i tifosi gigliati.