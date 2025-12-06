FirenzeViola Gudmundsson più libero, la doppia punta e l'inizio del tour de force: è l'ora di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina è l’inizio del tour de force, come l’ha etichettato ieri Paolo Vanoli, ma può (e deve) anche essere la prima tappa della risalita. La squadra viola ha messo da parte il duo Juventus-Atalanta che non prometteva nulla di buono (premesse confermate) e si accinge ora a un ciclo di partite sì frenetico, ma almeno più abbordabile per uscire dalle sabbie mobili attuali del campionato. Per iniziare la rincorsa, l’allenatore continuerà verosimilmente sulla strada del 3-5-2: gli spifferi provenienti dal Viola Park raccontano di una rifinitura improntata ancora su questo modulo e sebbene Vanoli non abbia affatto chiuso le porte a un cambio del sistema di gioco ("ma dirlo oggi a voi sarebbe come dirlo agli avversari", effettivamente corretto), non sembra oggi l’occasione giusta.

Quanto al materiale umano, davanti a De Gea sono Comuzzo, Pablo Mari e Ranieri i tre forti candidati alla maglia da titolare, vista anche la squalifica di Pongracic. Sulle fasce abbastanza scontata la presenza di Dodo e Parisi, con Fortini arruolabile ma reduce da giorni febbricitanti e con Gosens ancora ai box. In mezzo al campo, la conferenza stampa della vigilia ha lasciato ampie sensazioni di minutaggio per Fagioli (pizzicato ieri dal tecnico nell’andare più spesso in verticale), Mandragora (”l’unico ad aver sviluppato l’intelligenza tattica nel seguire l’azione”) e Sohm (”bravo a farsi trovar pronto quando c’è da fare l’ultimo passaggio”). Davanti c'è forse il dubbio maggiore, Vanoli ha fatto espliciti riferimenti alle due punte specificando che non le userà soltanto di peso, ma anche miscelate per caratteristiche: proprio a Reggio Emilia si potrebbe ripartire da questo, con Gudmundsson rinvigorito dalla fine del processo e punzecchiato dal tecnico a far meglio ("si è liberato di questo peso e ora voglio si liberi anche in campo, facendo vedere ciò che ci aspettiamo") e Kean come sempre intoccabile.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Fabio Grosso

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli