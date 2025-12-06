Sassuolo-Fiorentina è anche la sfida dei "colpi" mancati: tutti i nomi vicini a vestire viola

Sassuolo-Fiorentina sarà (anche) la partita degli ex obiettivi e dei tanti colpi mancati, si legge sul Corriere dello Sport. Tra questi, Domenico Berardi (anche se non sarà della gara perché infortunato) rappresenta meglio di tutti il concetto del calciatore desiderato, corteggiato, tentato. E mai conquistato. Fu vicinissimo nell’agosto 2021, quando l’offerta recapitata al Sassuolo venne rispedita al mittente perché considerata troppo bassa dalla dirigenza neroverde guidata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali.

Poi lo scorso luglio, nell’eventualità in cui Moise Kean avesse detto addio, la Fiorentina aveva sondato sia Andrea Pinamonti che Cristian Volpato. Lo scorso gennaio la Fiorentina si informò col Marsiglia per Ismael Koné, oggi centrocampista di Fabio Grosso. Nel dicembre 2023 fu la volta di Armand Laurienté, che i viola erano pronti a ingaggiare: il Sassuolo però chiedeva troppo, e saltò tutto. Altro vecchio pallino è Emil Thorstvedt, a un passo dal trasferirsi a Firenze nel luglio 2024 per una cifra vicina ai 7 milioni. Poi nulla. Infine Stefano Turati e Daniel Boloca, oggi fuori per infortunio, furono cercati invano dalla Fiorentina rispettivamente nell’estate 2024 e 2023.