Con il Sassuolo serve una prova di coraggio, La Nazione: "90 minuti da vivere in apnea"

L'unico obiettivo di oggi della Fiorentina è la vittoria, si legge su La Nazione. Quella a Reggio Emilia è una trasferta carica di speranza che Vanoli vuole affrontare come solo i capitani di ventura sanno fare: sguardo all'orizzonte e il vento in poppa, con l'entusiasmo dei quasi 4mila che saranno al Mapei Stadium.

Il "patto del megafono" sottoscritto a Bergamo ha avuto l'effetto di ricompattare l'ambiente ma in campo oggi servirà una prova di grande coraggio e di impatto. Si è parlato molto di un possibile cambio di atteggiamento tattico ma l'indisponibilità di Gosens, consiglia di non lasciare per ora il 3-5-2. Una prestazione all'altezza passa anche da una mediana più attenta e pronta ad aggredire seconde opportunità. Saranno novanta minuti da vivere in apnea.