Vanoli suona la carica, Corriere Fiorentino: "A Reggio Emilia comincia un'altra stagione"

Con la gara di oggi contro il Sassuolo la Fiorentina vuol cominciare un’altra stagione, quella che tutti si augurano possa coincidere con l’uscita dalla bassa classifica, si legge sul Corriere Fiorentino. Vanoli e i suoi affrontano un calendario sulla carta meno impegnativo ma con tutti scontri diretti (Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese), logico che ogni punto in ballo diventi fondamentale. Anche per questo gli appelli alla massima unità ribaditi dai dirigenti sono stati prontamente raccolti dalla tifoseria, che oggi seguirà in massa la squadra.

Quel che chiede Vanoli è più coraggio perché è vero, la Fiorentina deve ritrovare solidità difensiva ma è altrettanto innegabile che per risalire servono vittorie e per vincere bisogna segnare. È questa la chiave, ed è quello che il nuovo allenatore sta provando ad infondere ad un gruppo che continua ad esser bloccato dalla paura. E basta pensare alle urla dalla panchina per richiamare i suoi ad aggredire in avanti per capire di cosa stiamo parlando. Filosofia e atteggiamento quindi. Si parte da lì, dal carattere e dal profondo dell’animo, ma si arriva anche all’aspetto tattico.