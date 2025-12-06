La rinnovata leggerezza di Gudmundsson: ora deve dimostrare di essere un campione

La rinnovata leggerezza di Gudmundsson: ora deve dimostrare di essere un campioneFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione si concentra su Albert Gudmundsson che adesso come ha detto lo stesso Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa, può essere più tranquillo e sorridente. Dopo la notizia della chiusura definitiva del processo a suo carico per cattiva condotta sessuale, adesso il numero dieci viola si sente mentalmente libero.

Però adesso gli alibi sono finiti. Il tecnico ha certificato il suo stato d'animo, ma adesso tocca al calciatore dimostrare questa sua rinnovata spensieratezza. Vanoli crede nel suo talento, Firenze e i tifosi viola aspettano ancora di vederne la versione migliore. Servono giocate e continuità.