"Sconfitta brutale con il Napoli, Fiorentina inespressa e disossata" l'opinione di Cecchi
FirenzeViola.it
Sulle colonne de La Nazione, Stefano Cecchi dedica un focus alla sconfitta rimediata ieri dalla Fiorentina contro il Napoli. Di seguito un estratto del commento: "Dolorosissima. Di fronte a un Napoli di almeno due categorie superiore, la Fiorentina ha incassato una sconfitta brutale, mostrando di sé l'immagine fragile di questo periodo.
Una squadra inespressa, disossata, velleitariamente offensiva ma incapace alla prova dei fatti di impensierire l'avversario. [...] L'idea è che il campionato vero per i viola cominci domenica prossima col Como. Con la speranza che Pioli abbia le idee chiare su come far fruttare al meglio una rosa che, squadra in itinere o meno, parrebbe valere assai di più del nulla visto fin qui".
Pubblicità
Rassegna stampa
Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
3 Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"
Copertina
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com