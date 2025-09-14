"Sconfitta brutale con il Napoli, Fiorentina inespressa e disossata" l'opinione di Cecchi

© foto di Federico De Luca 2025
Sulle colonne de La NazioneStefano Cecchi dedica un focus alla sconfitta rimediata ieri dalla Fiorentina contro il Napoli. Di seguito un estratto del commento: "Dolorosissima. Di fronte a un Napoli di almeno due categorie superiore, la Fiorentina ha incassato una sconfitta brutale, mostrando di sé l'immagine fragile di questo periodo.

Una squadra inespressa, disossata, velleitariamente offensiva ma incapace alla prova dei fatti di impensierire l'avversario. [...] L'idea è che il campionato vero per i viola cominci domenica prossima col Como. Con la speranza che Pioli abbia le idee chiare su come far fruttare al meglio una rosa che, squadra in itinere o meno, parrebbe valere assai di più del nulla visto fin qui".