SCOMMESSE, Gol di Chiesa a 2,75. Vittoria ACF a 5,25

Punto anche sulle quote scommesse oggi sul Corriere dello Sport. In merito a Juventus-Fiorentina, il quotidiano sottolinea come un gol di Federico Chiesa si giochi a 2,75, il bis di Vlahovic dopo il gol dell'anno scorso invece pagherebbe 2,90. L'1 della Juventus è dato a 1,64 contro il 5,25 per una vittoria della Fiorentina e 4 per il pareggio. Il fatto che il 58% delle giocate siano state fatte sulla vittoria della Juventus dà la misura di come i bookmakers vedano nettamente favorita la Juventus.