SCAMACCA, Primo contatto Juve-Sassuolo: il punto

La Gazzetta dello Sport che tra Juventus e Sassuolo c’è già stato un primo contatto per Gianluca Scamacca, obiettivo anche della Fiorentina. Per l’attaccante a Torino partono da una valutazione iniziale di 30-35 milioni, ma la situazione di bilancio del club impone una formula di “pagamento dilazionato”; il Sassuolo da parte sua non ha esigenza di cessione a gennaio e valuta il giocatore almeno 40 milioni: la società è convinta che da qui a giugno Scamacca possa far lievitare ancora le sue quotazioni, magari imponendosi anche in azzurro con Mancini, ed è cosciente che a giugno l’inserimento possibile di Milan, Inter o big inglesi potrebbe scatenare una sorta di asta. La Juve vorrebbe evitarlo e potrebbe offrigli un un pluriennale da 1,5 milioni a salire.