SAVORANI, A giugno addio ai viola per la Nazionale

Nel parlare dei progressi compiuti in stagione da Pietro Terracciano (CLICCA QUI), la versione fiorentina di La Repubblica pone anche un focus sul preparatore dei portieri viola Marco Savorani. Arrivato a Firenze la scorsa estate dopo le esperienze con Roma e Tottenham, Savorani è stato accolto come un vero e proprio guru della porta, non a caso i miglioramenti di Terracciano (ma in parte anche quelli di Christensen) sono stati evidenti.

Tuttavia, come riporta il quotidiano, il suo futuro sembra lontano da Firenze. Da agosto scorso, infatti, Savorani ha portato avanti il doppio impegno con la Fiorentina e la Nazionale, ma a fine stagione, si legge, il preparatore dei portieri entrerà definitivamente nello staff tecnico di Luciano Spalletti, abbandondando il ruolo che aveva (ed ha tuttora) al Viola Park.