Sassuolo, Kone esalta Grosso: "Lavorare con uomini come lui rende tutto più facile"

Sassuolo, Kone esalta Grosso: "Lavorare con uomini come lui rende tutto più facile"FirenzeViola.it
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Ieri alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Il centrocampista del Sassuolo, Ismael Koné, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del suo attuale allenatore, Fabio Grosso, accostato con insistenza nelle ultime settimane alla panchina della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:
"Com’è il rapporto con Grosso? Molto buono: è un rapporto umano, non solo tecnico.È facile per me comunicare con lui. Grosso capisce dove voglio arrivare, dove devo crescere. Oltre che un bravissimo allenatore è un’ottima persona: quando lavori con uomini così è tutto più facile".