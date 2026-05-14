Paratici, fase due. La Nazione: "Entro il 24 maggio il nuovo tecnico"
La Nazione scrive che Fabio Paratici lavora senza sosta per la Fiorentina. Il ds punta a rendere certe situazioni fluide e realizzabili nei tempi decisi per l’allestimento del gruppo per la nuova stagione. Tempi che portano alla fase due del suo lavoro, ovvero il punto con la Proprietà a cui Paratici presenterà un piano tecnico da avallare sul piano finanziario. È da questa fase di contatto con la famiglia Commisso che scatteranno le operazioni in modo concreto.
Il direttore sportivo sta parlando con Paolo Vanoli con l’obiettivo di definire lo scenario migliore per tutti. L’ipotesi della separazione viaggia di pari passo col casting che la Fiorentina vorrebbe ultimare al massimo a fine campionato (domenica 24 maggio) per poi presentare a Commisso le candidature vere e chiudere il discorso allenatore.
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