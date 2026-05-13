Juventus frustrata dal caos calendari: Spalletti cambia preparazione per la Fiorentina?

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Tuttosport racconta la frustrazione della Juventus per quanto sta accadendo sul fronte calendari, con la partita contro la Fiorentina che ancora non ha una data e un orario. Perché tra scendere in campo domenica alle 12:30 e lunedì alle 20.45 c'è grossa differenza e nel club bianconero c'è preoccupazione anche per la preparazione che Luciano Spalletti e il suo staff stanno portando avanti in vista della partita contro i viola, decisiva nella corsa alla prossima Champions League. Un giorno in più di lavoro a disposizione può cambiare radicalmente la gestione settimanale dei profili acciaccati.

La Juve, per il momento, ha scelto di non cambiare di una virgola il piano stilato lunedì mattina, e cioè quando vi era la certezza - apparente - che si sarebbe giocato domenica alle 12.30. Ma non è da escludere che Spalletti possa trovarsi costretto a cambiare programmazione in corsa, incrementando i carichi di lavoro dei suoi e - chissà - magari spostando o cancellando il giorno di riposo previsto per domani