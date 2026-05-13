Martinelli ha convinto tutti alla Sampdoria. Si lavorerà a un nuovo prestito

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Tommaso Martinelli ha convinto tutti alla Sampdoria. Come scrive l'edizione di Genova de La Repubblica, la scelta del club doriano di preferirlo al Radunovic del Cagliari, poi finito allo Spezia con cui è retrocesso in Serie C, è stata vincente e per questo si lavorerà al rinnovo del prestito con la Fiorentina. Il classe 2006 ha mostrato in questi mesi non solo ottime qualità fra i pali, con ben sette clean sheet in 16 presenze e appena sedici gol subiti, ma anche una maturità non comune per un giocatore della sua età e alla prima vera esperienza da titolare e lontano da Firenze.

A certificare ancora di più l’importanza della sua presenza il fatto che nelle due gare in cui non è sceso in capo per infortunio sono arrivate due sconfitte per i blucerchiati. Martinelli adesso tornerà alla casa base anche se per lui è probabile che si aprano le porte di un nuovo prestito per permettergli di giocare con continuità e dimostrare il proprio valore. Proprio per questo la Sampdoria sarebbe in prima fila per rinnovare il prestito per un’altra stagione contando anche sul fatto che il portiere si è trovato molto bene sia nel club sia nella piazza e resterebbe volentieri un altro anno per completare il suo percorso di maturazione.