Qui Juventus, dubbio Thuram contro i viola. In attacco ci sarà Vlahovic

vedi letture

Luciano Spalletti prepara la delicata sfida contro la Fiorentina con qualche dubbio di formazione. Come riporta il Corriere dello Sport, Khephren Thuram continua ad allenarsi a parte per il problema al ginocchio e resta in dubbio, con Teun Koopmeiners pronto a sostituirlo ancora una volta in mezzo al campo. In difesa attenzione ai diffidati Bremer e Kelly, che rischiano di saltare il derby contro il Torino in caso di ammonizione.

In porta ci sarà Di Gregorio, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Kalulu e Cambiaso sulle corsie esterne, con la coppia centrale formata da Bremer e Kelly. Entrambi i difensori sono però diffidati e rischiano di saltare il derby contro il Torino in caso di ammonizione, dettaglio che aumenta la tensione in casa bianconera. A centrocampo spazio alla regia di Manuel Locatelli, affiancato da Teun Koopmeiners, pronto a una nuova occasione dal primo minuto. Sulla trequarti agiranno invece Francisco Conceiçao, Weston McKennie e Kenan Yildiz, chiamati a supportare un Dusan Vlahovic considerato ormai intoccabile nel sistema offensivo della Juventus.