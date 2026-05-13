Qui Juventus, dubbio Thuram contro i viola. In attacco ci sarà Vlahovic
Luciano Spalletti prepara la delicata sfida contro la Fiorentina con qualche dubbio di formazione. Come riporta il Corriere dello Sport, Khephren Thuram continua ad allenarsi a parte per il problema al ginocchio e resta in dubbio, con Teun Koopmeiners pronto a sostituirlo ancora una volta in mezzo al campo. In difesa attenzione ai diffidati Bremer e Kelly, che rischiano di saltare il derby contro il Torino in caso di ammonizione.
In porta ci sarà Di Gregorio, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Kalulu e Cambiaso sulle corsie esterne, con la coppia centrale formata da Bremer e Kelly. Entrambi i difensori sono però diffidati e rischiano di saltare il derby contro il Torino in caso di ammonizione, dettaglio che aumenta la tensione in casa bianconera. A centrocampo spazio alla regia di Manuel Locatelli, affiancato da Teun Koopmeiners, pronto a una nuova occasione dal primo minuto. Sulla trequarti agiranno invece Francisco Conceiçao, Weston McKennie e Kenan Yildiz, chiamati a supportare un Dusan Vlahovic considerato ormai intoccabile nel sistema offensivo della Juventus.
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