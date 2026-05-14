Quei gradimenti della Juve per Gud e De Gea, RepFi: "Mai concreti"

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La Repubblica (ediz. Firenze) sottolinea certi gradimenti manifestati dalla Juventus per alcuni giocatori della Fiorentina. Uno dei quali è Albert Gudmdunsson, sul cui interessamento bianconero a gennaio la società viola in crisi e coinvolta nella lotta salvezza non poteva aprire nemmeno uno spiraglio.

Dopo qualche ammiccamento la cosa è morta lì. Poi le voci su David De Gea. Si narra di come i bianconeri, insoddisfatti di Di Gregorio, siano piombati sul portiere viola, che non sembra la prima scelta e che comunque a Firenze sta alla grande. Così come grande è il suo stipendio ed una Fiorentina senza Europa potrebbe esser costretta a fare due conti.