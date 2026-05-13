Il punto sul centrocampo viola: lì le certezze maggiori. Mandragora...
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La Repubblica Firenze fa il punto su conferme e possibili addio in estate, e scrive che le certezze maggiori arrivano a centrocampo. Fagioli e Ndour sono intoccabili, Brescianini e Fabbian sono stati riscattati con la salvezza aritmetica per quasi 30 milioni di euro, mentre Mandragora vuol continuare a far parte del progetto Fiorentina. Difficile vedere quindi grossi scossoni a meno di offerte irrinunciabili per Fagioli o situazioni vantaggiose per Mandragora, per il quale comunque la dirigenza ascolterà eventuali proposte, così come per Fazzini.
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Rassegna stampa
Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
FirenzeViolaVanoli, la Fiorentina e un terzo incontro che può cambiare tutto. Ma la data resta incerta
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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