Il punto sul centrocampo viola: lì le certezze maggiori. Mandragora...

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La Repubblica Firenze fa il punto su conferme e possibili addio in estate, e scrive che le certezze maggiori arrivano a centrocampo. Fagioli e Ndour sono intoccabili, Brescianini e Fabbian sono stati riscattati con la salvezza aritmetica per quasi 30 milioni di euro, mentre Mandragora vuol continuare a far parte del progetto Fiorentina. Difficile vedere quindi grossi scossoni a meno di offerte irrinunciabili per Fagioli o situazioni vantaggiose per Mandragora, per il quale comunque la dirigenza ascolterà eventuali proposte, così come per Fazzini.