Kean ancora infortunato, CorFio: "Il Milan si defila. Ipotesi Paris FC"

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Il Corriere Fiorentino si focalizza su Moise Kean e scrive che, salvo sorprese, non ci sarà con la Juventus. Colpa del solito problema alla tibia e di un dolore che, evidentemente, non ne vuol sapere di lasciarlo in pace. Questo inciderà parecchio sul mercato.

Perché è vero che probabilmente la Fiorentina sta entrando nell’ordine di idee di lasciarlo partire, ma è altrettanto evidente che con queste premesse sia difficile pensare che qualcuno si avvicini ai 62 milioni della clausola o anche solo a cifre superiori ai 35-40. Il Milan per esempio, alle prese tra l’altro con un gran caos societario, sembra essersi momentaneamente tirato indietro. Un’ipotesi potrebbe essere il Paris Fc, che già a gennaio aveva mostrato un timido interesse.