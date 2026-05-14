Da Fagioli e Kean a Paratici, RepFi: "Quanti incroci con la Juventus"
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La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sui tanti incroci di mercato tra Juventus e Fiorentina. A partire da Nicolò Fagioli, il cui passato in maglia bianconera è cosa nota anche se dopo le incomprensioni col tecnico Thiago Motta scelse di cambiare squadra. Domenica giocherà per la prima volta dall’addio nello stadio della Juve da “avversario vuol”.
Così come Daniele Rugani che è in prestito proprio dalla Vecchia Signora, mentre è troppo annacquato il passato bianconero di Rolando Mandragora. Che è passato da Crotone, Udine e Torino prima di trasferirsi a Firenze. Poi Moise Kean, arrivato al Viola Park nel 2024. Infine Fabio Paratici, che nella Torino bianconera ha trascorso undici anni vincendo 19 trofei.
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Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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