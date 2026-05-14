Da Fagioli e Kean a Paratici, RepFi: "Quanti incroci con la Juventus"

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La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sui tanti incroci di mercato tra Juventus e Fiorentina. A partire da Nicolò Fagioli, il cui passato in maglia bianconera è cosa nota anche se dopo le incomprensioni col tecnico Thiago Motta scelse di cambiare squadra. Domenica giocherà per la prima volta dall’addio nello stadio della Juve da “avversario vuol”.

Così come Daniele Rugani che è in prestito proprio dalla Vecchia Signora, mentre è troppo annacquato il passato bianconero di Rolando Mandragora. Che è passato da Crotone, Udine e Torino prima di trasferirsi a Firenze. Poi Moise Kean, arrivato al Viola Park nel 2024. Infine Fabio Paratici, che nella Torino bianconera ha trascorso undici anni vincendo 19 trofei.