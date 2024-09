SARRI, L'indiscrezione: lo vuole l'Everton dei Friedkin

Indiscrezione riportata dal 'Corriere dello Sport' in merito al futuro di Maurizio Sarri. Due giorni dopo aver comunicato l'acquisto dell'Everton, i Friedkin hanno già iniziato la ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Sean Mark Dyche, manager che ha conquistato un solo punto nelle prime cinque giornate di Premier League ed è in scadenza di contratto. Valutato anche a più riprese in questi anni per la Roma, il manager ex Lazio è idea concreta dei toffees e potrebbe ritrovarsi in Premier oltre cinque anni dopo la fine della sua avventura al Chelsea.