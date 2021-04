SALVEZZA. Che bagarre. Corsa a 4 dietro i viola

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione adesso più che mai c’è da cavalcare l’onda della continuità di risultati, per non vanificare i quattro punti messi insieme nelle ultime due gare. Perché i numeri ancora non permettono di alzare la soglia d’attenzione. E’ vero che, in caso di arrivo a parimerito, ad oggi, la Fiorentina è in vantaggio nei punti ottenuti negli scontri diretti e che pure la differenza reti sorride ai viola. Il gap col terzultimo posto si è ridotto al minimo, 3 punti. Sulla carta, è il Benevento l’avversario col calendario più complicato: i sanniti sono attesi da due match contro squadre impegnate nella lotta all’Europa (contro Milan e Atalanta, entrambe in trasferta). Lo Spezia, che al momento ha un punto in meno dei viola affronterà l’Hellas e poi se la vedrà al Picco col Napoli prima di andare a Marassi nel derby contro la Samp di Ranieri, mentre il club del presidente Giulini, reduce dal successo sulla Roma, per continuare a sorridere dovrà mettere al tappeto pure Gattuso, in quello stadio Maradona diventato un amuleto.