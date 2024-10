SABATINI, Il rigorista deve prendere sempre il pallone in mano

FirenzeViola.it

In un’intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l’ex Ds Walter Sabatini ha risposto a una domanda inerente all’ultimo match giocato dalla Fiorentina, affrontando la questione rigori e il fatto che a volte dal dischetto non si presentano i rigoristi designati:

“E cosa vuoi fare… In quel caso l’allenatore perde potere perché c’è un momento di confusione in campo. Il rigorista designato deve prendersi la palla, questa è la verità. A me successe una cosa tragicomica: rigore per la Roma a Genova contro la Sampdoria. Totti prende la palla, Osvaldo gliela toglie, la mette sul dischetto e sbaglia. Chi avrebbe mai osato togliere una palla dalle mani di Totti? Solo un pazzo come Osvaldo.”