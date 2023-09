RRAHMANI, Garcia spera di ritrovarlo contro la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani ha riportato un infortunio nella sfida contro il Braga. Gli esami a cui ieri si è sottoposto l'ex Verona, infatti, hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un infortunio di questa entità richiede tra i sette e i quattordici giorni per un recupero totale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la speranza di Rudi Garcia è recuperarlo per la sfida con il Real Madrid del prossimo 3 ottobre o al massimo per la Fiorentina, l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.