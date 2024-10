ROSA, Ecco i fedelissimi di Palladino: due gli intoccabili

FirenzeViola.it

Dopo dieci partite (7 di campionato e 3 di Conference) possiamo iniziare a capire quali sono le scelte - in termini di uomini - di Raffaele Palladino. Ci prova il Corriere dello Sport, che analizza l'impiego dei calciatori nella rosa viola, anche in relazione all'andamento delle ultime gare. "Non esistono titolari, ma qualcuno lo è comunque più degli altri". Lo ha fatto capire, a parole e coi fatti, soprattutto dalla gara con la Lazio in poi: se la formazione vista col Milan può essere considerata quella titolare, di questo undici ideale non fanno più parte a oggi Cristiano Biraghi (il capitano) e Lucas Martinez Quarta (il vice). Dietro il posto se lo sono preso Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, due prodotti delle giovanili viola.

In particolare, scrive il Corriere, il classe 2005, già 544 minuti in campo, titolare in sei gare di A su 7, è a sorpresa una delle colonne portanti della nuova Fiorentina, mentre Luca Ranieri, uno che sembrava essersi perso da centrale nella difesa a tre, adesso è uno dei calciatori più utilizzati con 666 minuti in stagione. I più impiegati della rosa rimangono Moise Kean (786 minuti) e Dodo, primatisca con 790 minuti.