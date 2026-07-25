Resiste l'idea Zhegrova per l'attacco viola ma solo se la Juve aprirà al prestito
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Zhegrova è tra le idee per l'attacco da consegnare a Grosso ma la Juventus dovrà aprire al prestito con diritto di riscatto
Tra i nomi che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione per l'attacco da consegnare nelle mani di Fabio Grosso in vista della prossima stagione ci sarebbe anche quello di Edon Zhegrova, classe '99 di proprietà della Juventus e uscito dai piani di Spalletti dopo una stagione non certo di grande rendimento.
Un affare che però potrebbe prendere corpo solo se i bianconeri dovessero fare come fatto con Joao Mario, ovvero aprire al prestito con diritto di riscatto. Con questa formula i viola potrebbero davvero mettersi a trattare per l'esterno kosovaro nato in Germania. Altrimenti resterebbe solo uno dei tanti nomi presi in considerazione nell'ultimo periodo. A riportarlo è La Nazione.
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