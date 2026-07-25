Fiorentina interessata a Dovbyk: la Roma lo cede anche in caso di minusvalenza

Fiorentina interessata a Dovbyk: la Roma lo cede anche in caso di minusvalenzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV
La Roma è pronta a cedere Dovbyk anche a fronte di una minusvalenza: la Fiorentina è interessata ma la concorrenza è numerosa

La Roma, alle prese con un mercato in entrata a dir poco complicato, valuta anche con attenzione il mercato in uscita e tra i giocatori in esubero c'è anche Artem Dovbyk, giocatore seguito con interesse dalla Fiorentina in caso di addio di Moise Kean

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i giallorossi sono pronti a cedere l'attaccante anche a fronte di una potenziale minusvalenza, condizione che permetterebbe alle squadre interessate di rilevarlo a un prezzo decisamente interessante. Oltre alla Fiorentina, sulle sue tracce ci sono anche Genoa, Valencia e Real Betis.