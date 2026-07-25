Viola scatenata, tifosi guardinghi. E Grosso aspetta chiarezza su Kean e l'attacco
Secondo quanto riportato da Il Tirreno, nonostante i grandi acquisti di questa prima parte del mercato, una parte consistente della tifoseria resta 'guardinga' per non scottarsi di nuovo dopo quanto accaduto l'estate scorsa. In più, se difesa e centrocampo sono già a buon punto, non si può dire la stessa cosa per l'attacco vista la quasi totale assenze di esterni offensivi.
Grosso aspetta gli esterni e chiarezza su Kean
Grosso vuole puntare sul 4-3-3 e questo è chiaro a tutti, ma in questo momento non ci sono né Laurienté né Berardi, giocatori intorno a cui giravano i piani tattici del nuovo allenatore della Fiorentina ai tempi del Sassuolo. Lo stesso tecnico dunque aspetta le ali, aspetta che il mercato porti i nomi che cambieranno il volto all'attacco. Ma aspetta anche chiarezza intorno al futuro di Moise Kean, che pur partecipando alla quotidianità viola, sembra ogni giorno più lontano dalla permanenza e non è certo un dettaglio da poco.
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