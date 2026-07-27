Sì di Mourinho per la partenza di Valdepenas: a giorni sarà al Viola Park

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Victor Valdepeñas è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il Real Madrid ha dato il definitivo via libera al trasferimento del terzino sinistro classe 2006, che nei prossimi giorni raggiungerà il Viola Park. L'operazione era già stata definita tra i due club, ma mancava l'ok di José Mourinho, che ha ora autorizzato la partenza del giovane spagnolo. La Fiorentina ha spinto per accelerare i tempi anche per evitare l'inserimento di altre società interessate al giocatore.

La formula

L'affare sarà concluso sulla falsariga dell'operazione Nico Paz. La Fiorentina investirà 8 milioni di euro per acquistare il cartellino del difensore a titolo definitivo, mentre il Real Madrid manterrà il 50% sulla futura rivendita e si garantirà un diritto di recompra, esercitabile nelle prossime tre stagioni, per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Valdepeñas firmerà un contratto quinquennale e, grazie alla sua duttilità, potrà essere impiegato sia come terzino sinistro sia come difensore centrale, offrendo così un'importante soluzione tattica a Fabio Grosso.