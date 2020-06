ROCCO, Dal NJ seguirà tutto: dallo stadio al mercato

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, nonostante sarà destinato a rimanere ancora negli Stati Uniti Rocco Commisso proseguirà nel dialogo a distanza con il Comune per capire l’evolversi della situazione stadio (che si tratti del restauro del Franchi o dell’area di Campi Bisenzio) mentre sul fronte del mercato, e soprattutto dell’eventuale conferma del tecnico Iachini alla guida della squadra, saranno decisivi i risultati delle prossime sfide. Intanto, come accaduto lunedì sera per la gara con il Brescia, l’americano seguirà la sfida di oggi in tv, dalla propria abitazione in New Jersey con il consueto trasporto