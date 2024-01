RIYAD, Costi alti e format confuso: vanno pochi tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’esodo viola per Riad non ci sarà. Come riporta Repubblica, la Supercoppa in salsa araba non è riuscita ad attirare i tifosi della Fiorentina che preferiscono guardare la propria squadra in televisione. Troppo alti i prezzi, ma a mettere inquietudine è anche l’inedito format a quattro squadre. "Al momento credo che chi andrà lo farà in forma privata, ma saranno pochissimi. La competizione è strutturata male.

Come si fa a stare sei giorni in Arabia senza sapere nemmeno se la Fiorentina vincerà o meno? – spiega Federico De Sinopoli, presidente dell’associazione tifosi fiorentini (Atf), al quotidiano – Per quanto riguarda i costi, per un charter si sarebbe speso tra gli 800 e i 1000 euro a testa. A tutto questo, c’è da aggiungere l’hotel e il costo per il visto d’ingresso di 180 euro" . Del solito avviso è anche il presidente dell’Accvc, l’associazione che coordina i viola club, Filippo Pucci: "A noi saranno arrivate richieste massimo da una decina di persone. Purtroppo, il mondo del calcio punta sul business e non sul sentimento". L’autorità per il turismo saudita, intanto, ha mandato alcune indicazioni su cosa fare per chi si recherà a Riad. Le soluzioni più economiche per il pernottamento prevedono comunque camere da 100 euro a notte a testa.