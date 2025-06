Riscatti, destino ormai segnato per sei viola: ecco chi tornerà alla base

Fino alle 23.59 di domani sera i club di Serie A avranno la possibilità di riscattare i giocatori presi in prestito la scorsa stagione. i giocatori in ballo nel nostro campionato sono 48 e ben sette sono della Fiorentina. Considerando più particolare il discorso legato a Gudmundsson, con Fiorentina e Genoa che parleranno di una soluzione alternativa al riscatto per 17 milioni anche dopo la scadenza di domani sera, i viola hanno già comunicato che non riscatteranno nessuno degli altri sei giocatori in bilico. Si tratta di Adli, Bove, Cataldi, Folorunsho, Zaniolo e Colpani. In questa lista ovviamente non rientreranno quei giocatori, Gosens e Fagioli, per i quali durante la stagione è scattato l'obbligo di riscatto.

Ovviamente i viola hanno anche alcuni giocatori in prestito in altre formazioni che non verranno riscattati e che torneranno alla casa base. Si tratta di Ikonè e Sottil che lasceranno rispettivamente Como e Milan. Rimarrà invece al Torino Cristiano Biraghi. A riportarlo è La Nazione.