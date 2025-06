Kean, il periodo della clausola è sempre più vicino: attendere e sperare

La Nazione oggi in edicola si concentra su tutti i casi più delicati dell'estate della Fiorentina e ovviamente non poteva non trattare anche la situazione relativa a Moise Kean. I gigliati, come ammesso anche dal ds Pradè, per il centravanti classe 2000 non possono fare altro che aspettare e sperare. Quantomeno fino al termine del periodo in cui varrà la clausola rescissoria da 52 milioni, ovvero il 15 luglio. Scaduto quel termine allora anche i viola saranno parte in causa delle trattative.

Per il momento comunque non si registrano segnali di forte preoccupazione, anzi. L'ex Juventus non sembrerebbe così tentato dalla pista araba che lo porterebbe all'Al Qadsiah, mentre Milan e Manchester United per il momento attendono con interesse. Ancora nessuna proposta formale, se non arrivasse nessuna offerta interessante Kean comunque non sarebbe dispiaciuto di mettersi a disposizione di Pioli, con il quale ha già avuto un colloquio telefonico.