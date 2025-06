Altro toscano in viola, dal Nizza arriva Viti: trattativa lampo con i francesi per il classe 2002

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra su Mattia Viti. Il centrale classe 2002 l'anno scorso all'Empoli arriva in viola dal Nizza dopo una trattativa lampo portata avanti dagli uomini di mercato gigliati con il club francese. Il nativo di Borgo San Lorenzo sbarcherà a Firenze, oggi dovrebbe essere il giorno dell'ufficialità, in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. In caso di riscatto poi il Nizza detiene il 15% sulla futura rivendita. Tifoso viola fin da piccolo, così come Fazzini, Mattia Viti è cresciuto nelle giovanili dell'Empoli che lo lancia nel grande calcio e lo cede al Nizza per 15 milioni di Euro. L'avventura in Costa Azzurra però non va come sperato, e dopo due prestiti consecutivi a Sassuolo ed Empoli, adesso l'occasione con la sua Fiorentina.

A Firenze però Viti arriva in un reparto arretrato già in abbondanza. Sette centrali, 8 con Lucchesi, sono troppi anche per giocare con la difesa a tre. Gli indiziati principali a partire sono Valentini, che potrebbe essere nuovamente girato in prestito al Verona dove ha fatto bene negli ultimi 5 mesi, e Moreno che potrebbe seguire nella città di Giulietta e Romeo l'ex Boca.