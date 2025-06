Under21, Italia out contro la Germania: i voti di Ndour e Fazzini

Ieri sera si è chiusa anticipatamente l'avventura degli azzurrini di Carmine Nunziata in Slovacchia per l'Europeo Under21. L'Italia è uscita sconfitta in un quarto di finale pieno di emozioni contro la Germania terminato ai supplementari. Decisiva per il 3-2 finale la rete al minuto 117 di Rohl. Inizialmente in vantaggio con Koleosho, la formazione azzurra si è fatta rimontare dai gol di Woltemade e Weiper nella ripresa prima che Ambrosino, con gli azzurrini in 9 per le espulsioni di Gnonto e Zanotti, trovasse la via del 2-2 al sesto minuto di recupero. Per quanto riguarda i giocatori gigliati impegnati, 87 minuti di gioco per Cher Ndour, circa 18 nei supplementari per Fazzini mentre è rimasto in panchina per tutti e 120 i minuti di gioco Bianco. I giornali questa mattina in edicola hanno dichiarato sufficiente la prova dei due viola. Un solo 5,5 per Ndour da La Gazzetta dello Sport. Di seguito i voti dei quotidiani a Ndour e Fazzini.

I VOTI DI NDOUR

La Nazione: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

TuttoSport: 6

I VOTI DI FAZZINI

La Nazione: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport: 6

TuttoSport: s.v.