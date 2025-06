Restyling all'Italiana: il prossimo obiettivo è Seba Esposito. Senza Kean idea Piccoli

TuttoSport oggi in edicola si concentra sulle principali trattative di mercato dei vari club di Serie A e ovviamente, è tra le più attive al momento, anche della Fiorentina. La linea viola è quella di un restyling all'italiana che prevede l'inserimento, Dzeko a parte, di giocatori giovani e provenienti dal nostro paese. Dopo Fazzini, acquistato a titolo definitivo dall'Empoli, e Viti, preso in prestito con diritto dal Nizza, che verranno ufficializzati nelle prossime ore, il club gigliato ha messo il mirino su un altro giocatore l'anno scorso ad Empoli, Sebastiano Esposito.

Il classe 2002 dell'Inter potrebbe andare a sostituire Albert Gudmundsson, per il quale la Fiorentina non eserciterà il riscatto a 17 milioni di Euro. In caso poi partenza di Moise Kean i gigliati sono pronti a dare l'assalto a Roberto Piccoli. L'ex Atalanta è stato appena riscattato dal Cagliari per 12 milioni.