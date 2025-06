Calciomercato Caos Gudmundsson, niente riscatto ma l'addio non è certo. Kean più lontano dall'Arabia

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.



Caos Gudmundsson

Niente riscatto per Albert Gudmundsson, con la Fiorentina che ha deciso di non versare i 17 milioni previsti dall'accordo di prestito con diritto di riscatto. La scadenza per il pagamento dell'eventuale riscatto è domani a mezzanotte, ma i viola stanno già provando a trattare per confermare l'islandese con un'altra formula. Chiaramente da mercoledì Gudmundsson tornerà di intera proprietà del Genoa e questo potrebbe permettere al Grifone di vendere il giocatore a una terza squadra con Roma e Bologna molto interessate, anche se con la stessa formula che potrebbe proporre Pradè.

Viti dà il via libera a Valentini e Moreno

L'acquisto di Mattia Viti in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita è ormai a un passo. Il Nizza ha dato il via libera e il giocatore è entusiasta di tornare a Firenze, essendo nativo di Borgo San Lorenzo. Questo innesto darebbe il via libera alle cessioni in prestito sia di Valentini, che potrebbe tornare a Verona, e di Moreno, che piace al Rayo Vallecano ma che la Fiorentina vorrebbe monitorare in Italia e non all'estero.

Altri affari con l'Empoli

Con l'Empoli i rapporti potrebbero non fermarsi a Fazzini e a Viti (seppur acquistato dal Nizza e non dagli azzurri), visto che i viola seguono con interesse sia Sebastiano Esposito che Anjorin. Il secondo piace molto anche al Torino e alla Roma di Gasperini.

Kean, niente Arabia

Moise Kean è più lontano dall'Arabia. Il giocatore ha sempre risposto freddamente alle avances dell'Al Qadsiah e non avrebbe intenzione di dire sì nemmeno in caso di proposta più ricca. Solo un top club europeo potrebbe cambiare le carte in tavola, ma ancora nessuno si è fatto vivo, nemmeno il Manchester United che dall'Inghilterra dicono essere molto interessato.