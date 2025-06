Gudmundsson ai saluti, senza cambiamenti saranno i suoi ultimi due giorni a Firenze

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione relativa ad Albert Gudmundsson. Se non ci saranno novità significative entro le 23:59 di domani, l'islandese saluterà Firenze per tornare, anche se probabilmente non per restare, a Genova. Un rendimento non all'altezza delle aspettative, un feeling mai sbocciato con Palladino, qualche infortunio di troppo e il processo in Islanda che ancora incombe.

Sono questi i fattori che hanno spinto la Fiorentina a decidere di non riscattare Gudmundsson ma di chiedere un prolungamento del prestito e uno sconto sul riscatto. Il Genoa però da parte sua ha declinato la richiesta viola, probabilmente per la presenza di altre squadre interessate al giocatore. Nelle trattative di mercato però non si sa mai. E chissà che non vada ad incidere la volontà del giocatore che ha riconosciuto e apprezzato un accoglienza comunque positiva di Firenze.