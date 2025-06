Su Anjorin c'è anche il Torino, duello con i granata anche per Bondo del Milan

vedi letture

TuttoSport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Torino parlando in modo particolare della linea mediana. I granata hanno bisogno di rinforzare il centrocampo e vorrebbero dei profili giovani da inserire nella rosa di Baroni. Il nome più caldo è quello di Warren Bondo del Milan. I rossoneri lo scorso inverno lo prelevarono dal Monza per 12 milioni di Euro e, nonostante le tante panchine la scorsa stagione, non lo vorrebbero vendere a titolo definitivo con il rischio di fare una minusvalenza.

L'idea su cui il Torino, ma anche le altre squadre interessate come la Fiorentina e il Bologna, possono lavorare è quella di un prestito con diritto di riscatto. Se Massimiliano Allegri darà il suo benestare alla cessione allora le trattative potranno partire. Il Torino però ha messo gli occhi anche su un altro obiettivo dei viola, Tino Anjorin dell'Empoli.