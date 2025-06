Dodo-Fiorentina, lo stallo potrebbe portare ad un braccio di ferro: il punto sul brasiliano

Un caso spinoso dell'estate gigliata non può che essere anche quello di Dodo. Il discorso per il rinnovo di contratto non sta avanzando e il rischio è quello che si possa arrivare ad uno strappo definitivo. L'entourage del brasiliano, ritenendo non congrua l'offerta gigliata di rinnovo, ha, almeno momentaneamente, interrotto i contatti con la dirigenza viola. Le speranze di arrivare ad un accordo sono poche ma la Fiorentina ci spera ancora.

La società comunque, forte di un contratto in scadenza nel 2027, vorrebbe lasciarlo a disposizione di Pioli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione oggi in edicola gli agenti del giocatore invece cercheranno di portare sulla scrivania del Viola Park delle offerte concrete. Anche se per convincere la Fiorentina queste offerte dovranno essere alte, non meno di 25-30 milioni. Vedremo, i rumors parlavano di Milan, Juventus e addirittura Barcellona sul giocatore.