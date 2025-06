La società vuole provare a trattenere Kean, per Gud i viola non vogliono andare oltre i 12 milioni

Nonostante sia negli Usa, Rocco Commisso è tornato a farsi sentire. Lo ha fatto con un breve intervento, ovviamente da remoto, ad una festa di tifosi che si è svolta nel borgo di San Pancrazio tra la Valdambra e la Valdichiana. "Continuate a sostenerci, noi faremo una Fiorentina sempre più forte. Avete visto gli acquisti che stiamo facendo... Speriamo che resti anche Kean". Parole importanti quelle del patron gigliato che mostrano tutta l'ambizione della società. Intanto, mentre come sottolinea il presidente Commisso, la Fiorentina sta giocando, seppur non da protagonista, la sua partita per trattenere Kean, diversa è invece la situazione per Gudmundsson.

I viola non riscatteranno l'islandese per 17 milioni, i contatti con il Genoa continueranno e si cercherà di trovare una soluzione che vada al di là del termine dei riscatti fissato a domani sera. Come riportato dal quotidiano La Nazione, la partita si giocherà due elementi. Il primo è la vera presenza o meno di squadre interessate ad acquistare Gudmundsson subito per 17 milioni nonostante il processo. La seconda invece riguarda la possibile soluzione e le cifre del nuovo accordo con i viola che sarebbero pronti ad offrire un prestito con obbligo di riscatto fissato a non oltre 12 milioni di Euro. Roma, Bologna e Milan restano alla finestra non avendo ancora fatto offerte concrete al Genoa. Il giocatore gradirebbe giocarsi un'altra chance in viola e Pioli sarebbe contento di poterlo allenare.